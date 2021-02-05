Стосовно Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються, - "слуга народу" Веніславський розповів, коли нардепу оголосять про підозру
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Тут треба розмежовувати кримінально-правову складову і конституційно-правову складову. Рішення РНБО ґрунтується на законі про санкції. Цей закон має на меті забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності, інформаційної безпеки держави тощо. Кримінально-процесуальний кодекс і Кримінальний кодекс імплементують притягнення особи до кримінальної відповідальності. При цьому одне іншому абсолютно не заважає", - сказав він.
Веніславський розповів, що досудове розслідування ще триває.
"За моєю інформацією, щодо пана Козака є кримінальні провадження, вони розслідуються. Але той Кримінально-процесуальний кодекс, який сьогодні діє, який називають "кодексом юриста Портнова", він передбачає складні процедури діяльності органів досудового розслідування. І за бажання адвокатів досудове розслідування можна блокувати дуже тривалий час.
Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо вчинення кримінальних правопорушень, то Офіс Генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.