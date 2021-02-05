За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"4923 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 230 дітей та 222 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 885 осіб;
летальних випадків – 158;
одужало – 8 185 осіб;
здійснено тестувань за добу – 43 137 (зокрема методом ПЛР – 25 667, методом ІФА – 17 470).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 237 169 осіб;
одужало – 1 063 591 особа;
летальних випадків – 22 707;
проведено ПЛР-тестувань – 6 350 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (433), Львівській (406), Запорізькій (334), м. Київ (321) та Дніпропетровській (287) областях", - розповів Степанов.