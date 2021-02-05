"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні
Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню Meduza, відповідаючи на запитання видання про те, наскільки ймовірним є те, що Зеленський висуватиметься на другий термін з урахуванням падіння рейтингу його і його партії, а також чи не вб'є це взагалі його кар'єру, з огляду на те, що він прямо обіцяв, що йде на одну каденцію.
"Рейтинги - річ динамічна. З приводу висунення Зеленський ухвалить рішення і нас сповістить. Ми - його команда. І підтримаємо його в будь-якому його рішенні, а громадяни визначатимуться. Але хотілося б відійти від спекуляцій на темі другого терміну. Це відволікає від більш актуальних для України питань, пов'язаних з економікою та війною. Нам точно є чим зайнятися, окрім обговорення спекуляцій", - сказав він.
Нагадаємо, на пресконференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.
Як повідомлялося раніше, згідно з опитуванням соцгрупи "Рейтинг", ідею відставки президента і призначення дострокових виборів Глави держави підтримують 50% опитаних жителів України.