"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні

У партії "Слуга народу" готові підтримати будь-яке рішення Володимира Зеленського щодо його висунення на другий президентський термін.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку заяву зробив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю виданню Meduza, відповідаючи на запитання видання про те, наскільки ймовірним є те, що Зеленський висуватиметься на другий термін з урахуванням падіння рейтингу його і його партії, а також чи не вб'є це взагалі його кар'єру, з огляду на те, що він прямо обіцяв, що йде на одну каденцію.

"Рейтинги - річ динамічна. З приводу висунення Зеленський ухвалить рішення і нас сповістить. Ми - його команда. І підтримаємо його в будь-якому його рішенні, а громадяни визначатимуться. Але хотілося б відійти від спекуляцій на темі другого терміну. ​​Це відволікає від більш актуальних для України питань, пов'язаних з економікою та війною. Нам точно є чим зайнятися, окрім обговорення спекуляцій", - сказав він.

Нагадаємо, на пресконференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

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