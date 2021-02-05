Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк в ефірі телеканалу "1 + 1".
"Усі ці канали мають велику кількість санкцій від Національної ради. За що? Це мова ворожнечі, заперечення наявності факту агресії з боку Росії, це пропаганда зверхності, це образа за національною ознакою - і ганебний випадок з антисемітськими висловлюваннями, - це популяризація органів країни-агресора. І на цей момент Національна рада і далі розглядає подібні речі і констатує, що чим далі, тим серйозніше ці рупори пропаганди, а не журналістські колективи, це заносять у наш ефір. Через ці якраз канали, про які дехто сьогодні турбується, заходить в Україну, в інформаційний простір кремлівська зараза", - сказала Герасим’юк.
Вона зазначила, що ці три канали уже давно заявляють про те, що Національна рада намагається їх закрити, хоча у неї немає таких повноважень.
"Це вже триває, мабуть, четвертий рік. Вся причина в тому, що ми за весь цей час не спромоглися –і я сподіваюсь, що це станеться в цьому році, - запровадити нормальне законодавство в нормальній європейській країні. Коли на сьогодні заблоковано, поки що, розгляд закону "Про медіа", подивіться, хто це робить і чому. А це якраз необхідний крок на тому етапі інформаційної війни, який сьогодні ми маємо, у відсутність будь-яких механізмів для тої самої Національної ради, щоб реагувати відповідно на те, що робиться в ефірах", - наголосила голова Національної ради.
Водночас вона додала, що діяльність цих каналів не має нічого спільного з журналістикою.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.