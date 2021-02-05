Трамп не даватиме свідчення на процесі щодо імпічменту, - радник експрезидента США Міллер

Колишній президент США Дональд Трамп не виступатиме на процесі щодо імпічменту в сенаті США.

Про це повідомив CNN радник Трампа Джейсон Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент (експрезидент. - Ред.) не даватиме свідчення на неконституційному процесі", - сказав він.

Міллер також опублікував в твіттері відповідь адвокатів Трампа на прохання менеджерів щодо імпічменту до колишнього президента дати свідчення.

"Ми отримали ваш останній піартрюк (...). Використання нашої Конституції для проведення ймовірного процесу імпічменту занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри", - написали адвокати експрезидента Брюс Кастор і Девід Шоен.

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Раніше менеджери палати представників попросили Трампа дати свідчення на процесі щодо імпічменту, який пройде в Сенаті США.

У січні палата представників Конгресу США проголосувала на двопартійній основі за імпічмент Трампа, зробивши його першим президентом, якому він був оголошений двічі.

На думку конгресменів-демократів і деяких республіканців, Трамп несе відповідальність за заворушення в районі Капітолію на початку січня. Тоді демонстранти, які його підтримували, увірвалися в будівлю Конгресу. Незадовго до цього перед ними виступив Трамп і закликав не припиняти боротьбу. На думку демократів, саме такий заклик і підштовхнув демонстрантів до агресивних дій.