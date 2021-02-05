У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua

У сайтів телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK, які раніше опинилися під санкціями, відібрали доменні імена, зараз вони доступні на резервних адресах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ZIK, інформує Цензор.НЕТ.

"Старі домени у сайтів забрали, вони були "розделеговані". По суті, власники доменів, сайти телеканалів, втратили можливість їх адмініструвати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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