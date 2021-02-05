У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua
Про це йдеться в повідомленні на сайті ZIK, інформує Цензор.НЕТ.
"Старі домени у сайтів забрали, вони були "розделеговані". По суті, власники доменів, сайти телеканалів, втратили можливість їх адмініструвати", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".