У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального

Заступник головного лікаря Омської лікарні швидкої допомоги Сергій Маскимішин, який керував установою і надавав першу медичну допомогу від отруєння російському опозиціонеру Олексію Навальному, "раптово помер" у віці 55 років.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN з посиланням на заяву, оприлюднену лікувальним закладом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Із жалем інформуємо, що … заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1, асистент кафедри Омського державного медичного університету, кандидат медичних наук Максимішин Сергій Валентинович раптово помер",- наводить телеканал зміст заяви.

Як повідомлялося раніше, Олексій Навальний 20 серпня потрапив до відділення гострих отруєнь Омської лікарні швидкої допомоги №1 після того, як відчув симптоми сильного отруєння в пасажирському літаку, що прямував із Сибіру до Москви. Керівник апарату Навального Леонід Волков підтвердив CNN, що Максимішин відповідав за лікування опозиціонера.

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Пізніше в німецькій лабораторії було встановлено, що опозиціонера намагалися отруїти хімічною зброєю групи "Новичок".

Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював слова подяки лікарям в Омську, які зробили все необхідне для того, щоби він вижив та продовжив лікування в Німеччині.