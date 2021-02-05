У Росії раптово помер лікар Омського госпіталю Маскимішин, який лікував Навального
Про це йдеться в повідомленні телеканалу CNN з посиланням на заяву, оприлюднену лікувальним закладом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Із жалем інформуємо, що … заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої допомоги №1, асистент кафедри Омського державного медичного університету, кандидат медичних наук Максимішин Сергій Валентинович раптово помер",- наводить телеканал зміст заяви.
Як повідомлялося раніше, Олексій Навальний 20 серпня потрапив до відділення гострих отруєнь Омської лікарні швидкої допомоги №1 після того, як відчув симптоми сильного отруєння в пасажирському літаку, що прямував із Сибіру до Москви. Керівник апарату Навального Леонід Волков підтвердив CNN, що Максимішин відповідав за лікування опозиціонера.
Пізніше в німецькій лабораторії було встановлено, що опозиціонера намагалися отруїти хімічною зброєю групи "Новичок".
Сам Олексій Навальний неодноразово висловлював слова подяки лікарям в Омську, які зробили все необхідне для того, щоби він вижив та продовжив лікування в Німеччині.