ВООЗ не відкидає імовірність появи ще небезпечніших мутацій коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге в інтерв'ю агентству AFP. Фрагмент з інтерв'ю цитує "France 24" 5 лютого.

Клюге вважає, що конкуруючим фармацевтичним компаніям потрібно об'єднати зусилля, щоб збільшити потужності для виробництва вакцин. У всьому Європейському Союзі лише 2,5% населення отримали першу дозу вакцини, уточнив він.

ВООЗ не відкидає імовірність появи небезпечніших мутацій коронавірусу, які, за словами експерта, намагаються адаптуватися до організму людини. Відповідаючи на запитання про ефективність вакцин проти нових штамів коронавірусу, Клюге заявив, що "це велике питання, що викликає занепокоєння".

Експерт ВООЗ з оптимізмом додав, що цього року поширення коронавірусу буде краще контролюватися, ніж минулого.

За останніми даними, із 53 країн європейського регіону ВООЗ (сюди входять кілька країн Центральної Азії) у 37 зареєстровано випадки захворювання на "британський штам" вірусу, а в 17 - південноафриканський варіант, зазначає France 24.

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Про виявлення нового типу коронавірусу, через який темпи поширення захворювання в деяких регіонах Великої Британії різко зросли, 15 грудня 2020 року повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Хенкок. Головний санітарний лікар Британії, радник британського уряду з медицини Кріс Вітт говорив про високу швидкість поширення нового типу коронавірусу. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що новий штам може бути заразнішим на 70%.

Повідомлення про штам 501.V2 у ПАР уперше з'явилися 18 грудня минулого року. Цей штам поширюється швидше, ніж SARS-CoV-2, і сильніше вражає молодих і здорових людей. Саме ця мутація і викликала другу хвилю COVID-19 у ПАР. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я ПАР, приблизно 80-90% хворих на COVID-19 громадян у країні заражені саме штамом 501.V2.

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу ефективна проти нових, більш заразних, штамів, виявлених у Великій Британії та Південно-Африканській Республіці.

Спалах коронавірусної інфекції розпочався наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.

У світі станом на 5 лютого COVID-19 зафіксували майже у 105 млн осіб, свідчать дані американського Університету Джонса Гопкінса. Від цієї хвороби померли вже 2,28 млн осіб, а 58,3 млн пацієнтів одужали.