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Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик

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Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик
Українській владі потрібно було раніше подумати про укладення договору з американським виробником вакцин від коронавірусу Pfizer.

Про це заявила гендиректорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України", організованої Європейською бізнес-асоціацією 4 лютого, пише "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що вакцинація - це складний логістичний процес.

"Ми не можемо почати детальну комунікацію, поки препарат не зареєстрований в Україні. Ми робимо все, щоб це сталося якомога швидше. Усі уряди укладали договори ще в липні [2020 року], потрібно було [Україні] це зробити раніше. Ми робимо все, щоб вакцина була в Україні, зараз проходять переговори - надія є, шанси хороші", - сказала вона.

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Не, ну вы такие интересные.... а почему вы не хотели продать вакцину по завышенной цене через частную компанию? Или как вы прикажете вывести своё бабло из этой закупки??! Вы знаете сколько сейчас недвижимость в Конче Заспе стоит?
  • І ШО?
    От Цилык интересный! Мы до сих пор не можем фирмы - прокладки назначить. Как бабло отмывать? Где? Шо, просто так Вам перечислить, без процентов и отката????
  • jklpqrs
    клоун не велели беспокоить с договорами. Он отдыхал на даче Хрущева. Какие вакцины?
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