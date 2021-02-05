Усі уряди укладали договори щодо COVID-вакцин ще в липні, Україні потрібно було зробити це раніше, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цілик
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Українській владі потрібно було раніше подумати про укладення договору з американським виробником вакцин від коронавірусу Pfizer.
Про це заявила гендиректорка Pfizer Ukraine Зоряна Цілик у ході онлайн-зустрічі "Глобальний огляд економіки України", організованої Європейською бізнес-асоціацією 4 лютого, пише "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що вакцинація - це складний логістичний процес.
"Ми не можемо почати детальну комунікацію, поки препарат не зареєстрований в Україні. Ми робимо все, щоб це сталося якомога швидше. Усі уряди укладали договори ще в липні [2020 року], потрібно було [Україні] це зробити раніше. Ми робимо все, щоб вакцина була в Україні, зараз проходять переговори - надія є, шанси хороші", - сказала вона.