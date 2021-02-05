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Київський безпековий форум: Санкції проти російської пропаганди, причини і наслідки. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

2 07210
5 лютого о 15:00 відбудеться онлайн-дискусія Київського безпекового форуму "Санкції проти російської пропаганди", присвячена проблемам інформаційної безпеки України, а також останнім рішенням Ради національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

2 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про причини і наслідки схвалених санкційних рішень, а також про системну боротьбу проти російської інформаційної агресії в Україні та світі йтиметься у розмові відомих політиків і фахівців.

Участь у дискусії братимуть:

Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки та оборони України;
Віталій Портников – журналіст і публіцист;
Пітер Померанцев – британський журналіст і письменник;
Орися Луцевич – директор Українського форуму британського Королівського інституту міжнародних відносин "Chatham House";
Арсеній Яценюк – голова Київського Безпекового форуму і прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
Данило Лубківський – директор Київського Безпекового форуму (модератор).

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Топ коментарі

  • Візор Гук
    суспільство вимагає від влади рішучих дій по відношенню до бридкого, відверто антиукраїнського, рашапоїдного лайна в теле і радіоефірі та в інтернеті. якщо влада не спроможна поставити на місце пяту кремлівську колону то це зробить народ у спосіб який визнає ефективним.
  • 123 Центр
    Ти з якого каналу,з 122 ? чи з ZiKA ? НАШ ?
  • Aleks_15
    не нужно заранее верить всему что происходит. Когда закроют тогда может населению Украины вешать короны на зеразводилу. И сколько это закрытие продержится.
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