"За Майбутнє" і ОПЗЖ - головні прогульники під час 4-ї сесії ВР, - КВУ

За підсумками роботи 4 сесії ВРУ, яка тривала з вересня 2020 року по січень 2021 року головними прогульниками стали народні депутати групи "За Майбутнє". В середньому протягом сесії на пленарні засідання реєструвалися лише третина депутатів групи - 36%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Комітет виборців України.

За даними КВУ, низькі показники реєстрації також у народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя". В середньому на засіданнях Ради реєструвалося 40% депутатів політсили. У депутатів ВО "Батьківщина" показники відвідування на рівні 51%. Вищі результати відвідування в депутатів групи "Довіра" та фракції "Голос". В середньому засідання відвідували 56% депутатів групи "Довіра" та 58% депутатів "Голосу".

Лідерами за відвідуваннями Ради впродовж 4 сесії ВР стали народні депутати "Європейської Солідарності" та "Слуги народу". В середньому на засіданнях ВР було зареєстровано 63% депутатів "Європейської Солідарності" та 62% депутатів "Слуги народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 депутатів Ради пропустили 90% засідань ВР, - Комітет виборців

"Четверта сесія ВР виявилася найменш продуктивною за час роботи нового складу парламенту. Впродовж сесії народні депутати працювали лише 28 сесійних днів. Відвідування Верховної Ради також погіршилося. З одного боку, на це вплинули місцеві вибори, до яких де факто була залучена частина народних депутатів, які виступали в ролі агітаторів на місцях. З іншого боку, в осінній період в Україні погіршилася загальна ситуація із коронавірусом, через що робота парламенту була фактично заблокованою"", - уточнив глава КВУ Олексій Кошель.

"Попри форс-мажорні обставини перелік лідерів та аутсайдерів Ради серед фракцій і груп ВР фактично не змінився. Депутати окремих фракцій та груп ВР безвідповідально ставляться до виконання своїх депутатських обов’язків та ігнорують пленарні засідання, на яких не відбувається принципових для них голосувань", – додав він.