Новини • Окуповані території - Крим і Донбас, Коронавірус і карантин

Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко

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Громадяни України з ОРДЛО та окупованого Криму зможуть безкоштовно вакцинуватись проти COVID-19, - Ляшко
Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

За його словами, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим будуть безкоштовно і добровільно вакциновані від COVID-19 в пунктах щеплення, розміщених на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни України з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей можуть отримати безкоштовне лікування від COVID-19 в разі виявлення хвороби.

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Топ коментарі

  • Aleks_15
    А где написано что они украинцы? На заборе?
  • Враг рода человеческого 666
    Ага, спутником!
  • MyronMaG mm
    Нє смогут. Будуть боятись, що НАТО перетворить їх в бібізян
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