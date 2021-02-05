Новини • Закриття каналів Медведчука

Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош

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Закликаю запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш". Це рупори Кремля, геть путінську пропаганду, - Ярош
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектора" Дмитро Ярош закликав президента України Володимира Зеленського та РНБО запровадити санкції проти телеканалів "Інтер" і "Наш".

Про це Ярош написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаю президента Зеленського та Раду національної безпеки та оборони зробити другий рішучий крок у боротьбі з російською інформаційною агресією - запровадити санкції проти власників ще двох рупорів Кремля: телеканалів "Інтер" та "Наш"! Геть путінську пропаганду з українського інформаційного простору!" - зазначає Ярош.

Раніше Ярош також підтримав санкції проти "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Учора, 4 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" відбулася акція протесту з вимогою закрити телеканал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У сайтів каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK відібрали домени .ua

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Включил случайно на НГ Интер, я думал я попал во времена своего детства... Там реально ещё СССР....
  • Юрий Шмалько
    Да, сам случайно попадаю иногда, а там - концерты Серова, Леонтьева... Чуть не вырвало.
  • Amber
    Дивны дела твои, Господи
    Руководитель ВО "Свобода" О. Тягныбок за последний год участвовал в эфирах канала "112 Україна" в ТРИ (!) раза чаще, чем глава депутатской фракции ОПЗЖ в ВР Юра Бойко!

    Путч ТК:
    З'ясувалася причина мовчання Юлі про закриття каналів Медведчука. Виявляється, за 2020 рік вона була в ефірі спецформатів на них 19 разів.
    Таку медіапідтримку надають лише однодумцям - правда, Юліє Володимирівно? Путч знає все!
    Д.Чекалкін
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