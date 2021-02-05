Нова структура ЗСУ довела свою ефективність, - головнокомандувач Хомчак

Нова структура Збройних сил України та системи управління довела свою ефективність і була високо відзначена міжнародними партнерами України.

Так заявив у п'ятницю у своєму зверненні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак з нагоди річниці завершення першого етапу реформування ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Трансформована структура передбачає чіткий розподіл повноважень між органами військового управління відповідно до принципів країн НАТО.

Генерал-полковник нагадав, що 5 лютого 2020 року на виконання спільної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ були створені нові командування - Командування об'єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування сил логістики та Командування військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Трансформована та апробована структура передбачає чітке розмежування повноважень між органами військового управління відповідно до принципів країн НАТО.

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"Нова структура війська та системи управління довела свою ефективність та була високо відзначена нашими міжнародними партнерами, зокрема, під час стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля-2020". У ході проведення операції Об’єднаних сил вона проходить випробування на міцність у реальних бойових умовах, забезпечуючи надійне стримування російського агресора на сході нашої країни", - йдеться у зверненні Хомчака.

"Дякую особовому складу новостворених командувань за відкритість до змін, підтримку і стійкість, принциповість і відповідальність. Адже це тільки початок з реалізації практичних кроків на шляху до НАТО, які я з вами маю честь проходити.

Упевнений, ми успішно його подолаємо, зробивши свій внесок у набуття Україною повноправного членства в Альянсі в ім’я безпеки і процвітання нашої держави", - додав він.

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