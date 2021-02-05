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МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов

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МОЗ готове до осені вакцинувати 21 млн українців, але готові до щеплень менше 50% громадян, - Степанов
Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що міністерство може надати доступ до вакцин від коронавірусу 21 млн громадян. Однак українці поки не дуже готові вакцинуватися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Степанов заявив у ході години запитань до уряду.

"Майже 21 млн - ті чотири етапи, ті громадяни, які перебувають у групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини. Якщо ми говоримо про 21 млн, то до осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть", - підкреслив міністр.

Глава МОЗ підкреслив, що зараз безкоштовно вакцинуватися готові менше 50% населення України.

"Є проблема - кількість людей, яка готова до вакцинації. Я думаю, що ви бачили цифри соціологічних досліджень, на сьогодні майже 43-45% людей, які готові до безкоштовної вакцинації", - сказав Степанов.

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Бла-бла-бла. Только недавно Шмыга гундел, что правительством запланировано провакцинировать 50% населения до конца 2022г, а теперь уже до осени 2021г., хотя еже не завезли НИ ОДНОЙ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ.
  • GM Harvester
    Давайте посчитаем.

    Степанов заявил, что до осени они провакцинируют 21 млн. чел., т.е. сделают 42 млн. уколов.

    До 01.09.21 осталось грубо 7×30=210 дней. Т.е. если бы они начали вакцинацию с 01.02.21, то им нужно было бы делать 200 000 вакцинаций в день.

    Лидер по вакцинированию, Израиль, добился пика вакцинации в 154 000 в день.

    Вопрос. Вы верите Степанову, у которого еще нет даже договоров на поставку вакцины?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    смотря чем вакцинироваться...что посоветуешь, степашка?
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