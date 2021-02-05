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"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко

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"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко
Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв у жартівливій формі відреагував на рішення Стокгольмського арбітражу, який відмовив у задоволенні позову Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до України на суму понад $6 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію Коболєв розмістив у Facebook.

"Каву йдеш пити?" - йдеться в повідомленні, до якого прикріплена фотографія кота.

Фраза відсилає до пропозиції Коломойського, яку він у 2015 році зробив депутату Верховної Ради та журналісту Мустафі Найєму біля центрального офісу компанії "Укрнафта".

Нагадаємо, раніше Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції.

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Каву йдеш пити? - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко 01

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Топ коментарі

  • Tat Prut
    Хоть и не питаю симпатий к данному персонажу, но шутка юмора зачетная!
  • амфаш
    А может не сопливой Незнайке трыдеть про особенности компетенции стокгольмского арбитража?
  • Евгений 89b7971a
    Да что там, 225 трилионов. Хотя да, быдло этому бреду верит.
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