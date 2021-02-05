"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко

Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв у жартівливій формі відреагував на рішення Стокгольмського арбітражу, який відмовив у задоволенні позову Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до України на суму понад $6 млрд.