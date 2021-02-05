"Каву йдеш пити?" - Коболєв пожартував з приводу рішення Стокгольмського арбітражу за позовом Коломойського і Ко
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Глава правління НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв у жартівливій формі відреагував на рішення Стокгольмського арбітражу, який відмовив у задоволенні позову Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до України на суму понад $6 млрд.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідну публікацію Коболєв розмістив у Facebook.
"Каву йдеш пити?" - йдеться в повідомленні, до якого прикріплена фотографія кота.
Фраза відсилає до пропозиції Коломойського, яку він у 2015 році зробив депутату Верховної Ради та журналісту Мустафі Найєму біля центрального офісу компанії "Укрнафта".
Нагадаємо, раніше Стокгольмський арбітраж відмовив акціонерам ПАТ "Укрнафта" Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову в задоволенні їхнього позову до України на суму понад $6 млрд, визнавши відсутність своєї юрисдикції.