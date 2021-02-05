В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція. ФОТОрепортаж

В Енергодарі в Запорізькій області водійка збила на нерегульованому пішохідному переході трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"4 лютого близько 18 години до відділу поліції № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка-водій автомобіля КІА RІО, 1969 року народження, рухаючись по вулиці Курчатова у місті Енергодар, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років, які переходили проїзну частину не регульованим пішохідним переходом", - йдеться в повідомленні.

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Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до міської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.



Фото: сайт поліції