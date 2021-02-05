Новини • ДТП

В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція. ФОТОрепортаж

8 03742
В Енергодарі в Запорізькій області водійка збила на нерегульованому пішохідному переході трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

"4 лютого близько 18 години до відділу поліції № 1 Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка-водій автомобіля КІА RІО, 1969 року народження, рухаючись по вулиці Курчатова у місті Енергодар, не витримала безпечної швидкості руху, внаслідок чого здійснила наїзд на трьох військовослужбовців 19-ти та 20-ти років, які переходили проїзну частину не регульованим пішохідним переходом", - йдеться в повідомленні.

В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маршрутка в'їхала у стовп у Запоріжжі, 14 пасажирів травмовано, водій втік з місця ДТП, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Потерпілих з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставлено до міської лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

В Енергодарі водійка збила на зебрі трьох військовослужбовців 19-ти і 20-ти років, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Топ коментарі

  • Igor Bogolyubov
    Туфелька на ветровом стекле.
    Правилами уличного движения вообще-то такой знак не предусмотрен. Но сотрудники новой украинской полиции снисходительно воспринимают это новшество и не наказывают владельцев транспорта за самовольное нововведение. Мало того. Министр автомобильного транспорта и асфальтовых направлений разыскивает автора этого знака, чтобы представить его к почетному званию: «Человек года». Многие водители убедились на личном опыте, что «туфелька» на ветровом стекле гораздо опасней буквы «У» и благодаря этому символу удалось избежать многих аварий.
    Почему-то широко распространено мнение, что женщина - немощный сосуд! Но за рулем дорогого автомобиля стоимостью более $ 100 000. 00 нынешние леди чувствуют себя достаточно уверенно. На плечах у неё песцовая шубка, в левой руке - дымящаяся сигарета, правой рукой молодая мать прижимает мобильный телефон к уху, а рулевым колесом управляет левым коленом.
    Если дама вышла из маникюрного кабинета, и лак не успел высохнуть на ее прекрасных ногтях, то ближайшие двадцать минут она будет вращать автомобильную баранку ладонями. Не вздумайте сделать барышне замечание, что парковать средство передвижения на пешеходном переходе «ЗЕБРА» и на трамвайных рельсах запрещается. «Продвинутая» дива обложит «шибко грамотного» прохожего таким отборным матом, который стеснялись употреблять даже одесские биндюжники.
    Особенно трогательно смотрится в глубоком декольте христианский крестик на золотой цепи из червонного золота. Он свидетельствует о том, что за рулем внедорожника находится православная христианка, которая прежде, чем сесть за руль «убийцы бензина», прошла через Таинство водного крещения в церкви и живет по заповеди «Люби ближнего твоего, как самого себя».
    Но маловероятно, что хозяйка «Лексуса», внешний вид которого скорее напоминает контуры легкого плавающего танка, нежели автомобиль, подвезёт в попутном направлении на своём лимузине старушку - христианку с тяжелыми сумками. Ей такая мысль даже не придет в голову.
    Прекрасная половина человечества за рулем очень опрятна и может служить примером для подражания небритым и пахнущим потом мужикам. В салоне её автомобиля стоит запах французских духов, а цвет юбки, сумочки и сапожек обычно соответствует цвету автомобиля. Двигаясь задним ходом на перекрестке, мадемуазель не только контролирует ситуацию на дороге в зеркале заднего вида, но и успевает еще накрасить губы цветной помадой.
    Логика женщины за рулем существенно отличается от требований Правил уличного движения. Поэтому для общения с женщинами - нарушителями автоинспекторов готовят по особой программе.
    - Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров в час? - спрашивает патруль.
    - Какой час? Я за рулем всего десять минут.
    Гораздо трудней приходится продавцам магазинов автомобильных запчастей.
    Девушка покупатель: - Мне нужны тормозные колодки.
    Продавец: - На какую машину?
    Леди: - На мою.

    В процессе передвижения по перегруженным магистралям некоторые дамы придерживаются принципа: «Где я еду - там и главная дорога»
    - Почему вы не уступили дорогу транспорту, движущемуся по главной дороге, - спрашивает коп у мадам бальзаковского возраста.
    - Так я же женщина! Это они должны уступить мне дорогу.
    Впрочем, иногда женщины все же уступают дорогу транспорту. Загородное шоссе. По обочине автострады в попутном направлении движется крестьянка с мотыгой на плече. Услышав звук работающего двигателя, она оборачивается и в нескольких метрах перед бампером бросается на противоположную сторону. У водителя шок. С трясущимися руками он останавливает грузовик на обочине и подходит к труженице полей.
    - Зачем вы перебежали на противоположную сторону?
    - Я хотела уступить вам дорогу.
    - А вы мне абсолютно не мешали…
    Пункт 15.13. Правил дорожного движения гласит: «Запрещается открывать дверь транспортного средства, оставлять их открытыми и выходить из транспортного средства, если это угрожает безопасности и создает препятствия другим участникам дорожного движения». Вроде четко и понятно написано. Но в жизни все выглядит иначе.
    Барышня паркует свой автомобиль в метре от бордюра, даже не посмотрев в левое зеркало заднего вида, распахивает настежь дверь и выходит в черных очках на проезжую часть полотна дороги, весело помахивая сумочкой. Когда разгневанные мужчины - водители показывают ей кулак, она не может сообразить: что от неё хотят?
    Глядя на маневры, которые совершают некоторые женщины за рулем на улицах города, напрашивается вывод, что занятия по дорожным знакам в автокомбинате, которые готовят водителей, наверняка были пропущены.
    Магистраль республиканского значения. Пересечение со второстепенной дорогой. Перед перекрестком висит предписывающий знак: «Движение прямо или в правую сторону». Для не водителей разъясняем. Этот знак категорически запрещает выполнять на данном перекрестке левый поворот или разворот. Жгучая брюнетка на белом «Мерседесе», игнорируя требования знака, включила левый поворот, остановилась в центре перекрестка и терпеливо пропускает встречный транспорт. За «Мерседесом» выстраивается колонна автомобилей. Водители отчаянно сигналят. Стоит невероятный шум, но обладательница германского чуда автомобильной техники не проявляет никакого беспокойства. Ну и что, что знак висит? Ей надо повернуть налево, где находится кабинет массажиста, а остальные пусть подождут, неужели непонятно?
    Нельзя без улыбки смотреть на мадам, которая в ожидании разрешающего сигнала светофора беседует по мобильнику с подругой, энергично жестикулируя при этом свободной рукой.
    Никогда нельзя верить указателям поворотов. Если девушка за рулем включила сигнал правого поворота за три квартала до выполнения маневра, то, скорее всего, она повернет из правой крайней полосы налево к ближайшему супермаркету.
    Мужчины никогда не устанут смотреть, как паркуется женщина. Острый женский глаз разглядит за десять метров чужой волос блондинки на лацкане вашего пиджака, и не увидит ствола столетнего тополя позади своей машины на автостоянке.
    Нельзя упрекать женщину, что она «купила права». Права ей в Украине могли просто подарить вместе с машиной. За «красивые глазки» и «стройные ножки». Одного только не понимают женщины за рулем: почему некоторые совершенно незнакомые водители встречных автомобилей приветствуют их средним пальцем левой руки. Ведь гораздо проще было помахать красотке всей ладонью.

    Видеоролик о новом способе парковки на трамвайных рельсах возле рынка "ПРИВОЗ» в городе Одессе взят из Интернета. Кликнуть здесь:
    http://www.youtube.com/watch?v=7gUtSvkLJxg&feature=related
  • VOLVO XC 70
    посмотрите какие дороги в Европе узкие но хватает всем --чтобы разъехалось два автобуса грузовика не говоря про легковушки.. к местам перехода пешеходов помимо знака пешеходный переход светоотражающих элементов освещения дорога ссужается делаются типа горка лежащий полицейский знак 30-20 км час и все никаких обгонов на пешеходном стоят островки бордюрные.. если полетишь то убьешься и все ездят спокойно размерено не спеша и главное никто никуда не опаздывает.. в Британии мне нравиться простая незатейливая форма информирования водителей и пешеходов что переход для пешеходов не регулируется стоят по бокам дороги два столба черно-белые с желтым постоянно мигающим плафоном фонарем.. виден он и при ярком солнце не говоря про облачность или вечернее ночное время... например в Нидерландах даже трамваи пропускают пешеходов водителей участников движения на велосипедах и никто не спешит и не ругается и не орет просто притормозил пропустил пешехода велосепедиста там кстати разрешено велосипедистам переезжать на великах или что то такое даже по пешеходному переходу если рядом нет отдельной дорожки-полосы.. а попробуйте заехать нагло на полосу автобус или вело транспорт электро скутер ...
  • Салаутдин
    ja tak rozumiem, ze to jakas Kurwa?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини