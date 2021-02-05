Працівникові запорізької лікарні повідомлено про підозру в порушенні правил пожежної безпеки, - МВС

Працівникові лікарні інкримінують порушення встановлених вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Завідувач господарсько-обслуговуючого персоналу обласної інфекційної лікарні підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, які кваліфікуються як порушення встановлених вимог пожежної безпеки і порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинуло чотири людини, постраждали 8 людей. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

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