Сьогодні чи найближчими днями МОЗ отримає підтвердження від компаній-виробників про постачання вакцин проти коронавірусу, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я в п'ятницю чи найближчими днями отримає від компаній-виробників вакцин проти COVID-19 угоди на поставку вакцин в Україну з лютого.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов піж час години запитань до уряду в парламенті в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна уклала контракт на постачання вакцин із компанією Sinovac. Я гадаю, що сьогодні або найближчими днями ми отримаємо угоди щодо інших контрактів на постачання також з лютого 2021 року", - сказав він.

Степанов додав, що для логістики під час постачання вакцин у МОЗ є розрахунки оновлення холодового ланцюга.

"Ми сформували потребу в холодильниках, термобоксах та інструментах контролю температур. Для ультрахолодового ланцюга ми залучаємо приватні компанії, в яких є досвід управління фармпрепаратами в умовах наднизьких температур. Для оновлення холодового ланцюга +2 +8 влада інвестуватиме в медзаклади, залучені до рутинної імунізації, адже у нас є тотальна необхідність в оновленні обладнання", - сказав він.

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Міністр зазначив також, що наступного тижня планується запустити інформаційний портал про вакцинацію.

"МОЗ планує створити окремий інформаційний портал про вакцинацію, де кожен зможе дізнатися про організацію процесу. Також будуть дашборди зі статистикою вакцинації, над якими ми працюємо спільно з колегами з РНБО. Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня, повна версія разом із мобільною - до кінця лютого", - сказав Степанов.