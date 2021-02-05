Вимагаю усунути від виконання посадових обов'язків директора інфекційної лікарні Запоріжжя Шинкаренка до встановлення причин пожежі, - голова ОДА Старух

Глава Запорізької ОДА Олександр Старух вимагає відсторонити від виконання обов'язків директора обласної інфекційної лікарні, де сталася пожежа.

Про це Старух написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до керівництва і депутатів Запорізької обласної ради з вимогою відсторонити від виконання посадових обов'язків директора лікарні Володимира Шинкаренка на час розслідування", - написав він.

Він зазначив, що це необхідно для забезпечення проведення максимально об'єктивного розслідування щодо встановлення причин трагедії.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали 8 осіб. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

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