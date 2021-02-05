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COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ

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COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ
В Україні вакцинацію проти коронавірусу проводитимуть двома способами. При цьому в Україні можуть одночасно зберігатися до 30 мільйонів доз вакцин.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація буде проводитися за допомогою мобільних бригад і на базі пунктів щеплень.

"Буде створено близько 350 бригад. До складу бригади входять один лікар, один резервний лікар, дві медичні сестри, одна резервна медична сестра і один водій. Всього в них задіяно близько 2200 фахівців", - заявив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що держпідприємство "Укрвакцина" здатна прийняти на склад і зберігати одночасно до 30 мільйонів доз вакцини.

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"Регіональний рівень - 25 закладів в обласних центрах, мають необхідні потужності складів для зберігання в обсязі тримісячної потреби. Районний рівень - 490 пунктів зберігання, зможуть зберігати до 2-4 тижневих обсягів", - додав Ляшко.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Задовбали вже ці балаболи.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Я конечно не врач и уж тем более не вирусолог. Однако это мне не мешает логически мыслить и делать определенные выводы. Мы находимся в состоянии пандемии уже практически год. Без всяких вакцин и без препаратов для непосредственного лечения данного вируса. Можно уже с достаточно высокой вероятностью говорить, что большинство населения в той или иной степени с теми или иными последствиями заражалось данным вирусом. Возможно, что и не единожды. Механизм, данный нам природой для защиты и называемый иммунитет человека, выстоял. Основная часть популяции людей выжила. Может цинично говорю, но мой цинизм как бы меньше чем цинизм тех же врачей-вирусологов. Ибо это обусловлено целями их работы - спасать популяцию вцелом даже жертвуя жизнями отдельных индивидов. Такова жестокая правда жизни. Таким образом я делаю вывод - пик заболевания короной вцелом пройден. Появилось уже более двух десятков мутаций данного вируса. Человечество вцелом покуда справляется. По крайней мере апокалиптического сценария течения пандемии не наблюдается. Посему лично для себя не вижу смысла прививаться какой-то непонятной гадостью, с еще более непонятными эффективностью против вируса и опасностью самой вакцины для организма человека. Ее создавали практически так сказать "на коленке", пренебрегая всеми нормами и технологическим процессом разработки и производства. До сих пор никто четко не может сказать на сколько она эффективна и насколько стойкий иммунитет вырабатывает у человека. Равно как и не могут четко назвать какие побочные реакции организма у отдельных людей данная вакцина может вызвать. Посему, по крайней мере на данном этапе, не имеет смысла вакцинироваться. По крайней мере покуда не будет наработана статистика относительно этих вакцин. Такое вот мое мнение в следствие простых логических рассуждений.
  • GM Harvester
    Поставлено вакцин - 0.
    Сделано вакцинаций - 0.
    Дано обещаний - 100500.
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