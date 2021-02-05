COVID-вакцинацію в Україні проводитимуть двома способами, - МОЗ

В Україні вакцинацію проти коронавірусу проводитимуть двома способами. При цьому в Україні можуть одночасно зберігатися до 30 мільйонів доз вакцин.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, вакцинація буде проводитися за допомогою мобільних бригад і на базі пунктів щеплень.

"Буде створено близько 350 бригад. До складу бригади входять один лікар, один резервний лікар, дві медичні сестри, одна резервна медична сестра і один водій. Всього в них задіяно близько 2200 фахівців", - заявив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що держпідприємство "Укрвакцина" здатна прийняти на склад і зберігати одночасно до 30 мільйонів доз вакцини.

Читайте також: Рада сьогодні заслухає уряд щодо плану вакцинації

"Регіональний рівень - 25 закладів в обласних центрах, мають необхідні потужності складів для зберігання в обсязі тримісячної потреби. Районний рівень - 490 пунктів зберігання, зможуть зберігати до 2-4 тижневих обсягів", - додав Ляшко.