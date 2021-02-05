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Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg

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Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg
Нинішні темпи вакцинації проти коронавірусу дозволять світу повернутися до нормального життя не раніше ніж через 7 років. Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі вважає, що США вдасться повернутися до звичного життя після вакцинації 70-85% населення.

За даними, зібраними Bloomberg, у 67 країнах вже було введено більш як 119 млн доз. У США кількість американців, які отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу, продовжує перевищувати чисельність інфікованих від початку пандемії. Наразі було введено 36,7 млн ​​доз вакцини. Найшвидше вакцинують населення в Ізраїлі. Там першу дозу вакцини вже отримали 37% людей, другу - понад 21%.

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У середньому у світі зараз вакцинують приблизно 4,5 мільйона осіб на добу. "За таких темпів потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету", - повідомляє видання.

Водночас наголошується, що найближчим часом можуть з'явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.

Нині найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі - він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці. Великій Британії - за 6 місяців, США - до кінця 2021 року, країнам Європи - через 2-4 роки.

Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg 01

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Топ коментарі

  • Propan
    Невыносимо читать эту антинаучную чушь. Не будет пока стопроцентной вакцины от Ковида, ну это же уровень школьной биологии. Как нет универсальной вакцины от гриппа, от герпеса от Вич и др. вирусов. Пусть люди верят в вакцину, но эффективной глобальной вакцины победившей Ковид в обозримом будущем конечно не будет.
  • Sergii Ustim
    Наши евреи какие то не такие, хотя в ОП скорее всего уже 100% провакцинировано...
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Я думаю, что в течении года после начала закупки данных вакцин и получением фарм компаниями очередных сверхприбылей весь этот шум вокруг ковида сдуется мгновенно. Нет. Болеть ковидом мы не перестанем. Просто информационный шум постепенно сведут на нет равно как и статистику подгонят под удобные цифры.
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