Санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січ" не вплинуть на поставки COVID-вакцини Sinovac, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що санкції, запроваджені Україною щодо окремих китайських компаній, не вплинуть на поставки в країну вакцини Sinovac проти коронавірусу.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодних збоїв у постачанні вакцин не передбачається", - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року українська влада оголосила про контракт на постачання майже 2 мільйонів доз вакцини китайської компанії Sinovac.

Тим часом Україна запровадила санкції проти низки юридичних та фізичної особи, серед яких є інвестори корпорації "Мотор Січ".

Згідно з документами, опублікованими на сайті Президента, запроваджено санкції на 3 роки проти компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, що володіє 10% акцій компанії "Мотор Січ", китайської компанії Beijing Skyrizon, яка хоче купити акції підприємства, а також пов'язаних із ними підприємств.

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У списку санкцій перебувають Skyrizon Aircraft Holdings Limited і Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, що належать Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, сама Beijing Skyrizon, а також Beijing Xinwei Technology Group Co., яка контролює Beijing Skyrizon.

Крім того, під санкції потрапив громадянин Китаю Ван Цзин - основний акціонер Beijing Xinwei та Beijing Skyrizon.

Санкції передбачають блокування активів, запобігання вивезенню капіталу за межі України, заборону на збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, анулювання офіційних візитів і переговорів щодо укладення угод.