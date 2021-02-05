"Слуга народу" Верещук про погрози ОПЗЖ щодо загострення ситуації на Донбасі: "Шантаж війною неприпустимий, СБУ має перевірити такі заяви"

У "Слузі народу" вважають, що заяви ОПЗЖ про можливе загострення на Донбасі можна розцінювати як шантаж.

Про це сказала в коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Якраз банкова найменше зацікавлена, щоб деструктивні дії, в тому числі людей, які присутні в парламенті (навіть нехай в опозиції, але які налаштовані на деструктив і на обструкцію влади) працювали так, щоб, не дай Бог, пролилася кров і загинули наші українські воїни. Тому що на сьогодні є неприпустимим шантаж війною, посиленням агресії. Тоді це робота СБУ і спецслужб, які мають перевірити такі заяви, і зробити відповідні висновки. І висновки мають бути в юридичні площині. Вважаю такі заяви неприпустимими і розцінюю це як провокацію", - сказала Верещук.

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що збойових дій – улюблений елемент шантажу з боку Росії.

"Я тривожно можу таке сприймати. Можливо, вони щось знають від російської сторони, що це російська сторона готує такі загострення на фронті? А взагалі загострення бойових дій – улюблений елемент шантажу з боку Росії. Згадаєте, що, якщо подивитись статистично, перед важливими засіданнями ТКГ часто відбувається загострення на фронті. Це такий елемент шантажу", - сказала нардепка.

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