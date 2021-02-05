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Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі

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Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі
Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це Боррель заявив на пресконференції в Москві.

За словами Борреля, він був радий прочитати науковий звіт, опублікований у престижному науковому журналі The Lancet щодо російської вакцини, її ефективності.

"Сподіваюся, що тепер Європейське агентство з лікарських засобів зможе сертифікувати цю вакцину для використання в країнах-членах Євросоюзу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія буде поставляти свою т.зв. вакцину на окуповану частину Донбасу.

Також читайте: Нинішні темпи COVID-вакцинації повернуть світ до нормального життя через 7 років, Ізраїль - через 2 місяці, Велику Британію - через 6 місяців, - Bloomberg

Топ коментарі

  • ac valhalla
    И этому занесли.
  • Garry Grant
    Старую шмару уже "зарядили". И они нам про коррупцию вещают.
  • Наглая Морда
    но скм колотся конечно же не будет
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