Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини "Супутник V" у Євросоюзі
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Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID в ЄС.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це Боррель заявив на пресконференції в Москві.
За словами Борреля, він був радий прочитати науковий звіт, опублікований у престижному науковому журналі The Lancet щодо російської вакцини, її ефективності.
"Сподіваюся, що тепер Європейське агентство з лікарських засобів зможе сертифікувати цю вакцину для використання в країнах-членах Євросоюзу", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія буде поставляти свою т.зв. вакцину на окуповану частину Донбасу.