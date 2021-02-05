Боррель закликав Лаврова звільнити Навального
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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
У ході переговорів він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, а також розслідувати справу про його отруєння. Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Я передав пану Лаврову свою стурбованість цими фактами і закликав до звільнення Навального і повного розслідування його отруєння", - сказав він.