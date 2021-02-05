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Боррель закликав Лаврова звільнити Навального

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Боррель закликав Лаврова звільнити Навального
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель провів переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

У ході переговорів він закликав звільнити російського опозиціонера Олексія Навального, а також розслідувати справу про його отруєння. Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками переговорів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Я передав пану Лаврову свою стурбованість цими фактами і закликав до звільнення Навального і повного розслідування його отруєння", - сказав він.

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Топ коментарі

  • Наглая Морда
    Таки вакциной он ширнулся
  • Igor Lemke dd5e2437
    Ні вони реальні довбойопи... ніяк не можуть віддуплитися що такє ***** і що такє расея..
  • Владислав Обужеванний
    Он вам не бутерброд - пусть сидит!
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