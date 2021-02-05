В Україні немає обмежень на партнерські пологи, але треба зробити тест на антиген коронавірусу, - Степанов

В Україні не було встановлено жодних обмежень на партнерські пологи, але для доступу до відповідного медичного закладу треба зробити тест на антиген до коронавірусу.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Жодних обмежень не було встановлено в нашій державі. Єдина річ, яка існувала, - при доступі у відповідний заклад охорони здоров'я треба було зробити тест. Зараз, коли є швидкі тести на антиген, це робиться за 15 хвилин. Усі ці тести куплені за державні кошти, майже 6 млн тестів, які розподілені по лікарнях, в пологові будинки саме для проведення таких речей", - сказав урядовець, відповідаючи на запитання народної депутатки Марини Бардіної про обмеження прав на партнерські пологи під час карантину.

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Степанов додав, що МОЗ додатково дасть відповідне роз'яснення. "Ми ще додатково дамо відповідне роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я і ще раз додатково подивимось, яким чином нормативно зобов'язати, щоб не було таких речей щодо скасування партнерських пологів", - зазначив міністр.