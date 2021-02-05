Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде

Імпічмент президента Володимира Зеленського, який обіцяє ініціювати фракція ОПЗЖ, не можливо реалізувати за чинним законодавством.

Про це сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зауважив, що той вигляд законопроєкту, у якому Рада ухвалила його 29 серпня 2019 року, не дозволить застосувати процедуру.

"Погана новина для ОПЗЖ в тому, що закон, який ухвалювався про імпічмент, не працює і ніколи не буде працювати. А гарна новина для нас, напевно, що чергова заява ОПЗЖ - це їхній політичний піар, а тепер у них на три канала менше, де цей піар можна показати", - сказав Железняк.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юридичних підстав для імпічменту Зеленського немає і не буде, - "слуга народу" Гетманцев