Нардеп "Голосу" Железняк про імпічмент Зеленському: Погана новина для ОПЗЖ, що закон про імпічмент не працює і ніколи не буде
Про це сказав голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Він зауважив, що той вигляд законопроєкту, у якому Рада ухвалила його 29 серпня 2019 року, не дозволить застосувати процедуру.
"Погана новина для ОПЗЖ в тому, що закон, який ухвалювався про імпічмент, не працює і ніколи не буде працювати. А гарна новина для нас, напевно, що чергова заява ОПЗЖ - це їхній політичний піар, а тепер у них на три канала менше, де цей піар можна показати", - сказав Железняк.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.