Чоловіку, який напав на знімальну групу телеканалу "Київ", повідомлено про підозру, - прокуратура

Іноземцю, 1980 р.н., який 3 лютого напав на знімальну групу телеканалу Київ біля Київського політехнічного інституту, повідомлено про підозру в перешкоджанні професійній діяльності журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Як зазначається, знімальна група ТРК "Київ" здійснювала репортаж у прямому ефірі з приводу роботи закладів громадського харчування вуличного типу. У ході репортажу журналістка з оператором зайшли до одного із таких закладів, однак його працівник агресивно відреагував на журналістів та виштовхав їх на вулицю. Після цього журналісти продовжили репортаж на вулиці, що теж не сподобалося працівнику закладу. Вийшовши на вулицю, чоловік з лайкою накинувся на знімальну групу, зокрема намагався пошкодити знімальну техніку та вкусив оператора за палець.

"Прибувши за викликом на місце події, правоохоронці затримали чоловіка. Ним виявився громадянин іншої держави, 1980 року народження. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 171 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", - наголошується в повідомленні прокуратури.

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