65% українців вважають себе достатньо відповідальними для носіння зброї, - дослідження

Українці вважають себе достатньо відповідальними для надання їм права носіння короткоствольної зброї.

Про це свідчать дані першого всеукраїнського дослідження про запит громадян на право збройної самозахисту, повідомляє Цензор.НЕТ. Презентуючи результати опитування в п'ятницю на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", організатор дослідження, керуючий партнер консалтингової компанії "PGR Consulting Group" Руслан Рохов нагадав, що в Україні досі не прийнятий закон про зброю, і люди, які хотіли б захистити себе, не можуть придбати зброю, оскільки це питання законодавчо не врегульоване.

"В Україні оцінюється (респондентами, - ред.) рівень злочинності, як дуже високий... На запитання про те, чи почуваєтеся ви в безпеці, йдучи додому в темний час доби, 62% відповіли, що "швидше так", 36% відповіли, що "швидше ні"... У маленьких містах і селах люди почуваються в безпеці, у великих містах - ні", - розповіла виконавиця дослідження, заступниця директора дослідницької компанії Info Sapiens Інна Волосевич.

За її словами, згідно з даними опитування, 62% українців вважають, що за безпеку громадян має відповідати поліція, і 34% респондентів зазначили, що люди самі відповідають за власну безпеку.

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"Що може сприяти підвищенню рівня безпеки? 38% українців вважають, що це реформа поліції, 21% вважають, що це надання громадянам права законного придбання і носіння короткоствольної зброї для самозахисту", - зазначила Волосевич.

Згідно з результатами опитування, 40% українців вважають, що в разі виникнення загрози життю і здоров'ю необхідно за змогою захищатися самому, 33% вважають, що потрібно сховатися або втекти, викликаючи поліцію.

"Ми запитали українців, чи хотіли б ви легально придбати й мати у володінні короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту, або ж ви довіряєте захист свого життя і майна поліції. Тут думки розділилися: 49% швидше покладаються на поліцію, а 44% хотіли би придбати короткоствольну зброю для самозахисту", - наголосила заступниця керівника дослідницької компанії.

Згідно з даними опитування, 54% українців не знають, що в Україні немає закону про зброю, знають про відсутність законодавчого регулювання володіння зброєю 46% респондентів.

Водночас 61% опитаних вважають, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про зброю, 36% із цим не погоджуються. При цьому, відповідаючи на запитання, чи вважаєте себе досить відповідальним, щоб після навчання та іспитів мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту, 65% респондентів відповіли ствердно, 33% так не вважають.

"Закон про зброю нам, безумовно, потрібен. Тепер ми маємо зрозуміти, який із двох законопроектів, які перебувають у ВР, має бути взятий за основу, й вийти на фінальну стадію", - сказав голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Він зазначив, що спочатку асоціація підготувала один проект закону, а надалі його було негативно відкориговано.

За словами Учайкіна, в профільному комітеті ВР є "лобіювання корупційних інтересів, які існують у системі обігу зброї".

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"Нам не потрібно після 30 років очікування ухвалювати поганий законопроект", - додав він.

Народний депутат України Андрій Шараскін, у свою чергу, наголосив, що розгляд закону про зброю парламент відкладає, а "поширюється маніпуляція про легалізацію, про неготовність суспільства".

"Наше завдання - показати не лише альтернативний закон, який має бути взятий за основу, а й показати готовність або неготовність суспільства... а Верховна Рада має ... донести цю інформацію до народних депутатів, щоб за основу було прийнято проект закону 4335-1 альтернативний, і на ньому ми можемо доопрацьовувати... Українське суспільство готове й вимагає ухвалення такого закону", - сказав Шараскін.

Всеукраїнське соціологічне дослідження провела компанія Info Sapiens з 1 по 3 лютого методом телефонного інтерв'ю, обсяг вибірки 2012 респондентів, гранична теоретична похибка становить 2,2%.