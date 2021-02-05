65% українців вважають себе достатньо відповідальними для носіння зброї, - дослідження
Про це свідчать дані першого всеукраїнського дослідження про запит громадян на право збройної самозахисту, повідомляє Цензор.НЕТ. Презентуючи результати опитування в п'ятницю на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", організатор дослідження, керуючий партнер консалтингової компанії "PGR Consulting Group" Руслан Рохов нагадав, що в Україні досі не прийнятий закон про зброю, і люди, які хотіли б захистити себе, не можуть придбати зброю, оскільки це питання законодавчо не врегульоване.
"В Україні оцінюється (респондентами, - ред.) рівень злочинності, як дуже високий... На запитання про те, чи почуваєтеся ви в безпеці, йдучи додому в темний час доби, 62% відповіли, що "швидше так", 36% відповіли, що "швидше ні"... У маленьких містах і селах люди почуваються в безпеці, у великих містах - ні", - розповіла виконавиця дослідження, заступниця директора дослідницької компанії Info Sapiens Інна Волосевич.
За її словами, згідно з даними опитування, 62% українців вважають, що за безпеку громадян має відповідати поліція, і 34% респондентів зазначили, що люди самі відповідають за власну безпеку.
"Що може сприяти підвищенню рівня безпеки? 38% українців вважають, що це реформа поліції, 21% вважають, що це надання громадянам права законного придбання і носіння короткоствольної зброї для самозахисту", - зазначила Волосевич.
Згідно з результатами опитування, 40% українців вважають, що в разі виникнення загрози життю і здоров'ю необхідно за змогою захищатися самому, 33% вважають, що потрібно сховатися або втекти, викликаючи поліцію.
"Ми запитали українців, чи хотіли б ви легально придбати й мати у володінні короткоствольну вогнепальну зброю для самозахисту, або ж ви довіряєте захист свого життя і майна поліції. Тут думки розділилися: 49% швидше покладаються на поліцію, а 44% хотіли би придбати короткоствольну зброю для самозахисту", - наголосила заступниця керівника дослідницької компанії.
Згідно з даними опитування, 54% українців не знають, що в Україні немає закону про зброю, знають про відсутність законодавчого регулювання володіння зброєю 46% респондентів.
Водночас 61% опитаних вважають, що Верховна Рада повинна ухвалити закон про зброю, 36% із цим не погоджуються. При цьому, відповідаючи на запитання, чи вважаєте себе досить відповідальним, щоб після навчання та іспитів мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту, 65% респондентів відповіли ствердно, 33% так не вважають.
"Закон про зброю нам, безумовно, потрібен. Тепер ми маємо зрозуміти, який із двох законопроектів, які перебувають у ВР, має бути взятий за основу, й вийти на фінальну стадію", - сказав голова наглядової ради Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін.
Він зазначив, що спочатку асоціація підготувала один проект закону, а надалі його було негативно відкориговано.
За словами Учайкіна, в профільному комітеті ВР є "лобіювання корупційних інтересів, які існують у системі обігу зброї".
"Нам не потрібно після 30 років очікування ухвалювати поганий законопроект", - додав він.
Народний депутат України Андрій Шараскін, у свою чергу, наголосив, що розгляд закону про зброю парламент відкладає, а "поширюється маніпуляція про легалізацію, про неготовність суспільства".
"Наше завдання - показати не лише альтернативний закон, який має бути взятий за основу, а й показати готовність або неготовність суспільства... а Верховна Рада має ... донести цю інформацію до народних депутатів, щоб за основу було прийнято проект закону 4335-1 альтернативний, і на ньому ми можемо доопрацьовувати... Українське суспільство готове й вимагає ухвалення такого закону", - сказав Шараскін.
Всеукраїнське соціологічне дослідження провела компанія Info Sapiens з 1 по 3 лютого методом телефонного інтерв'ю, обсяг вибірки 2012 респондентів, гранична теоретична похибка становить 2,2%.