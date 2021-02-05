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Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави

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Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що для блокування телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука лише зараз з'явилися юридичні підстави.

Про це Ткаченко заявив в ефірі "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ці медіа з’являлися поступово, і ставав їхнім власником відомий "король темників" пан Медведчук теж поступово. Були певні рішення Верховної Ради, було рішення РНБО ще 2018 року, але, наскільки я розумію, лише зараз з’явилися юридичні підстави ухвалити це рішення.

Хоча у журналістській спільноті це рішення підтримували багато організацій, в тому числі й ті, які захищають свободу слова й борються з фейками, та очікували вже давно", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, Ткаченко заявляв, що медіахолдинг, проти якого було запроваджено санкції РНБО, давно перетворився на іноземну пропагандистську машину, яку опосередковано фінансував агресор.

Читайте також: Мінкульт попросив YouTube заблокувати "канали Медведчука", - Ткаченко

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Смешно.. слышать это после 7 лет войны и неудержимой рашистской пропаганды с этих каналов в воюющей и подвергшейся агрессии стране. В любой другой стране, эти каналы были бы закрыты на второй день, а их кураторы в тот же день в лучшем случае ( для них) грели бы нары.
  • Шимус
    как зелень переобувается в полёте Ткаченко про закриття телеканалів: Рішення очікували вже давно, лише зараз з'явилися підстави - Цензор.НЕТ 3781
  • Софія Гетьман
    Хороші російські окупанти мають повернутися до Росії. Хороші в хороших гробах а погані в поганих!
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