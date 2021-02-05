Виявлено організаторів схеми з присвоєння 3,9 млн грн бюджетних коштів на Волині, - СБУ
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, оперативники СБ України задокументували, що за розробленою протиправною схемою організатори заволоділи державними грошима у розмірі 3,9 мільйона гривень. Частину суми зловмисники встигли легалізувати, але їхній "бізнес" оперативно заблокували правоохоронці.
"Співробітники спецслужби встановили, що для реалізації оборудки представники агропідприємства уклали з комерційною структурою договір на забезпечення сільгосппослуг. Згідно з підписаною угодою комерсанти мали забезпечити проведення робіт з обробки державних сільськогосподарських угідь. Проте, жодних послуг держустанові не надавалось. Для "прикриття" оборудки фігуранти вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані", - йдеться в повідомленні.
Наразі фігуранти обвинувачуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном, вчинене організованою групою), ч.ч. 2 і 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування щодо учасників організованої групи завершено, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.