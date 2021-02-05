Виявлено організаторів схеми з присвоєння 3,9 млн грн бюджетних коштів на Волині, - СБУ

Служба безпеки України виявила на Волині директора місцевого державного підприємства Національної академії аграрних наук України та трьох представників львівської комерційної структури, які привласнили мільйони державних коштів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, оперативники СБ України задокументували, що за розробленою протиправною схемою організатори заволоділи державними грошима у розмірі 3,9 мільйона гривень. Частину суми зловмисники встигли легалізувати, але їхній "бізнес" оперативно заблокували правоохоронці.

"Співробітники спецслужби встановили, що для реалізації оборудки представники агропідприємства уклали з комерційною структурою договір на забезпечення сільгосппослуг. Згідно з підписаною угодою комерсанти мали забезпечити проведення робіт з обробки державних сільськогосподарських угідь. Проте, жодних послуг держустанові не надавалось. Для "прикриття" оборудки фігуранти вносили до звітної документації завідомо неправдиві дані", - йдеться в повідомленні.

Наразі фігуранти обвинувачуються за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене організованою групою), ч. 5 ст. 191 (заволодіння державним майном, вчинене організованою групою), ч.ч. 2 і 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Досудове розслідування щодо учасників організованої групи завершено, матеріали з обвинувальним актом направлено до суду.