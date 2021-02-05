На Запорізькій ТЕС знову вимкнули перший енергоблок

Аварійне відключення енергоблоку на Запорізькій ТЕС відбулося сьогодні через протікання мастила.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лівий Берег, на Запорізькій тепловій електростанції в місті Енергодар сьогодні о 10:50 сталося аварійне відключення першого енергоблока ДТЕК через протікання мастила на ТГ-1.

Зазначається, що на цей час працює третій та четвертий енергоблоки. На другому енергоблоці розпочато пусконалагоджувальні роботи. Нагадаємо, ввечері 3 лютого на Запорізькій ТЕС сталася аварія, в результаті якої Енергодар і сусідні населені пункти залишилися без світла і води. Тоді в ДТЕК причиною аварії назвали замикання на підстанції Луч оператора системи розподілу "Запоріжжяобленерго".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запорізькій ТЕС - аварія, як мінімум 2 міста залишилися без світла. ФОТО

Вчора, 4 лютого, на Запорізькій ТЕС відновили роботу трьох енергоблоків №1, №3 та №4, які були підключені до системи. Також до енергосистеми підключили енергоблок Курахівської ТЕС, раніше відключений через ремонт. Депутати партій "Слуга народу", "Голос" та "Європейська солідарність" просять уряд і РНБО розслідувати аварію на Запорізькій ТЕС.