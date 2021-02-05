Тупицький виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи, - КС

У зв'язку з тим, що співробітники Управління держохорони не пускають голову Конституційного Суду Олександра Тупицького на робоче місце в приміщення суду, він виконує службові обов'язки в режимі дистанційної роботи.

Про це йдеться у відповіді КСУ на інформаційний запит Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з недопущенням голови Суду працівниками Управління державної охорони України до робочого кабінету, наразі Тупицький О.М. виконує службові обов’язки в режимі дистанційної роботи, яку в Конституційному Суді України запроваджено на період дії карантину", - йдеться у документі.

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При цьому в суді вказали, що указ Президента Володимира Зеленського "Про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України" від 29 грудня 2020 року не позбавляє Тупицького статусу судді Конституційного Суду.

"Також з огляду на законодавчо передбачену процедуру обрання голови Суду, згаданий указ Президента України не має наслідком відсторонення Тупицького О.М. від посади голови Конституційного Суду України", - уточнюється в повідомленні.

Таким чином, як заявили в КС, виконання головою Конституційного Суду дистанційної роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав, а також передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені законодавством України.

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Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

19 січня 2021 року Тупицькому повідомили про підозру і не пустили його на роботу в КСУ. Тупицький заявив, що указ президента усуває його тільки від обов'язків судді, а, крім них, він як глава КСУ виконує й інші функції. Також він поскаржився на спроби втручання у свою діяльність і написав заяву в поліцію. Пресслужба КС поширила повідомлення, що слідчі ДБР відповідно до чинного законодавства не мають повноважень повідомляти про підозру судді Конституційного Суду.