Події останніх років затьмарюють відносини ЄС з РФ. Сьогодні складно мріяти про Європу від Лісабона до Владивостока, - Боррель

Попри те, що географічно Росія є частиною Європи, події останніх років затьмарили двосторонні відносини між ЄС і Росією і зробили більш складним завданням розвиток Європи "від Лісабона до Владивостока", мрії про що існували ще 20-30 років тому.

Про це сьогодні в Москві під час пресконференції за підсумками першої частини переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом минулих років наші стосунки були затьмарені фундаментальними відмінностями та нестачею довіри. Ми бачили одне одного більше як суперників та противників, ніж як партнерів… Росія є нашим найбільшим сусідом, вона є частиною Європи, і стосунки з Росією продовжують мати ключове значення для Європейського Союзу. Водночас з огляду на внутрішні події (в Росії. – Ред.), так і за кордонами, нам важко мати відносини, про які ми мріяли у 90-ті роки – коли говорили про Європу від Лісабона до Владивостока. Зараз це зробити набагато важче, ніж 20-30 років тому", - зауважив Боррель.

Він нагадав, що, попри наявну напругу у відносинах, Європейський Союз залишається для Росії першим торговельним партнером та найбільшим джерелом прямих іноземних інвестицій. Російські студенти – серед найбільших груп, які користуються перевагами програми ERASMUS+ та університетських обмінів. Більшість Шенгенських віз ЄС видає саме російським громадянам.

"Мій візит збігся з арештом та ув’язненням Олексія Навального, з арештами та санкціями проти учасників демонстрацій. Я довів до міністра Лаврова наше глибоке занепокоєння і повторив наш заклик звільнити його (Навального) та розпочати незалежне розслідування його отруєння", - зауважив високий представник ЄС.

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Він окремо зупинився на питаннях, де ЄС і Росія можуть працювати разом для досягнення хороших результатів. Це стосується таких сфер як культура, дослідження, охорона здоров’я, подолання COVID-19, у питання Арктики, кліматичних змін, цифрового розвитку тощо.

За словами Борреля, сторони також можуть співпрацювати у міжнародних справах, наприклад, навколо Спільного всеосяжного плану дій щодо "ядерної" угоди Ірану, мирного процесу на Близькому Сході, у поновленні роботи міжнародного "квартету" із Близькосхідного врегулювання та у запрошенні до участі у цих зусиллях нової Адміністрації США.

"Наша амбітна "Зелена угода" з боротьби проти кліматичних змін також надає багато можливостей для співпраці. Ми розраховуємо на Росію, щоб досягти успіху на наступній (кліматичній) конференції у Глазго, і співпрацювати над тим, щоб створити нове середовище, де споживання викопного пального буде знижуватися", - сказав Боррель.

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Він окремо наголосив, що така співпраця між ЄС і Росією має ґрунтуватися на положеннях Гельсінського заключного акту, на повазі до територіальної цілісності та суверенітету держав, до прав людини та фундаментальних свобод.

"У цих рамках ми маємо знайти простір для розуміння та для розбудови взаємної довіри. Це мета мого візиту. Це перший крок. Ми продовжуємо не погоджуватися у кількох речах, але ми маємо поглянути на ті місця, де ми можемо знайти згоду та співпрацювати", - додав Боррель.