На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар для дій у районах передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у "сірій зоні", уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, спричинення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Крім того, на окремих напрямках помічено прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів.

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