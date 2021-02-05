Новини • Агресія Росії проти України

На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка

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На окупованому Донбасі активізувалися ДРГ і снайпери: знищують елементи систем відеоспостереження, - розвідка
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ активізувало залучення диверсійно-розвідувальних груп і снайперських пар для дій у районах передових позицій з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, російські диверсанти знищують елементи систем відеоспостереження з метою приховування дій у "сірій зоні", уникнення відповідальності за порушення Мінських домовленостей про припинення вогню, спричинення втрат особовому складу підрозділів Об’єднаних сил та провокування вогню у відповідь.

Крім того, на окремих напрямках помічено прибуття на передові позиції інженерно-саперних підрозділів у складі кадрових військовослужбовців ЗС РФ для обладнання мінних та сигнальних полів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ підвищують бойову готовність артилерії на Донбасі, - ГУР

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Топ коментарі

  • faust7808
    Ой , как же вовремя запретили антиснайпереские группы, разведдроны и упреждающий огонь. Все для живого тира и тренировки ********* на наших защитниках 🤔🤔🤔
  • Толья
    Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.
  • Владислав Носковский
    Щось я не чув, щоб за останній час хтось з окупантів чи колаборантів був вражений снайперський вогнем.
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