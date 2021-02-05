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У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою

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У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів за міжнародною угодою
Глава комітету Бундестагу ФРН з міжнародних справ Норберт Реттген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією та США необхідно розвіяти побоювання, що проєкт буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З точки зору Реттгена, "перерву" потрібно використовувати для того, щоб ЄС і США могли вступити в переговори з Росією.

"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу як геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", - сказав Реттген.

"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але цього разу не як санкції, а як паузу для вступу в переговори", - сказав він.

Також читайте: "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку і посилює вплив РФ на союзників США, - Держдеп

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Топ коментарі

  • Gozzalik salonu
    ...и за время действия моратория разбирайте его к чертям
  • три - пятнадцать
    мораторий - ето хорошо, но если тока для того, шо бы с кацапми поболтать и получить от них гарантии, "что проект не будет использован как геополитическое оружие против стран Восточной Европы", то глупо и наивно.
    кацапам верить? - ну ха ха ха...
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Бабу косатую в советчицы возьмите, будете и с трубой, и немецкой малороссией.
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