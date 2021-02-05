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Мін'юст відправить із молотка майно колишніх в'язниць

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Мін'юст відправить із молотка майно колишніх в'язниць
Спільно з Фондом держмайна Мін'юст продаватиме на аукціонах землю і приміщення нефункціонуючих установ виконання покарань.

Як інформує Цензор.НЕТ, Мін'юст спільно з Фондом держмайна починає спецпроєкт у межах приватизації - продаж майна колишніх в'язниць: одним з перших об'єктів, які виставлять на аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).

"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які перебувають на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе побудувати нові виправні установи європейського типу", - йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту.

"Одним з перших об'єктів, який буде виставлений на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132). Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського - анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 куб. м", - додали у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перша в'язниця може бути продана вже на початку березня, - Малюська

Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.

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Топ коментарі

  • Йожкин Кот
    Что уже продавать уже нечего, за тюрьмы взялись ?
  • Антип61
    Классика...
    Цыплёнок жареный,
    Цыплёнок пареный
    Пошёл по улице гулять.
    Его поймали,
    Арестовали,
    Велели паспорт показать.
    Паспорта нету!
    - Гони монету!
    Монеты нет -
    Иди в тюрьму!
    Тюрьма закрыта
    - Садись в корыто!
    Корыта тоже нет нигде.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Та продавайте,делов то.Малюська новых понастроит,пятизвездочных. Минюст отправит с молотка имущество бывших тюрем - Цензор.НЕТ 5531
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