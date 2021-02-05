Мін'юст відправить із молотка майно колишніх в'язниць

Спільно з Фондом держмайна Мін'юст продаватиме на аукціонах землю і приміщення нефункціонуючих установ виконання покарань.

Як інформує Цензор.НЕТ, Мін'юст спільно з Фондом держмайна починає спецпроєкт у межах приватизації - продаж майна колишніх в'язниць: одним з перших об'єктів, які виставлять на аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132).

"Об'єктами приватизації стане майно нефункціонуючих установ виконання покарань, які перебувають на етапі консервації. За отримані кошти держава зможе побудувати нові виправні установи європейського типу", - йдеться в повідомленні пресслужби Мін'юсту.

"Одним з перших об'єктів, який буде виставлений на прозорий аукціон, стане Ірпінський виправний центр (№132). Непрацююча установа, де раніше утримували в'язнів, розташована в центрі Коцюбинського - анклаві Святошинського району Києва. Вона має 8,3 га земельних ділянок та будівлі загальною площею 27830,6 куб. м", - додали у відомстві.

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Також готується до продажу майно Львівської виправної колонії №48 та Південної виправної колонії №51.