У Раді презентували концепцію законопроєкту про місцевий референдум, - Стефанчук

Нардепи, провідні вчені та експерти розповіли про своє бачення предмета референдуму, суб'єктів ініціювання, території, часу, підготовки і проведення місцевих референдумів, правових наслідків, гарантій та запобіжників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

За словами віцеспікера Руслана Стефанчука, законопроєкт про місцевий референдум є нагальним.

Розробниками концепції запропоновано, щоб питання, які не можуть бути предметом референдуму, були дещо розширені й доповнені з урахуванням компетенцій місцевої влади.

"До цих компетенцій не належать питання відокремлення, виділення чи самоорганізації. На місцевих референдумах можуть розглядатися питання, які стосуються господарства або кращого забезпечення життя на рівні відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Для решти існує всеукраїнський референдум", - наголосив Стефанчук.

Найбільш дискусійними виявилися питання щодо частоти проведення місцевих референдумів; кількості питань, які можуть виноситися на один місцевий референдум; порядку накладення вето територіальної громади на рішення місцевої ради тощо.

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