Відстежуватимуть процес COVID-вакцинації в Україні за допомогою нового інформаційного порталу: його запустять наступного тижня, - Степанов

Процес вакцинації в Україні відстежуватимуть за допомогою нового інформаційного порталу, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході зустрічі, організованої Європейською бізнес асоціацією в п'ятницю.

"Відстежуватимуть вакцинацію завдяки новому інформаційному порталу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністр зазначив, що Інфопортал про вакцинацію розробляється спільно з РНБО і почне роботу наступного тижня.

"Запровадити відомості про вакцинацію додатково в портал "Дія" - це хороша ідея і ми готові на це йти", - додав міністр, відповідаючи на пропозицію бізнесу.

Крім цього, Степанов підкреслив, що міністерство за проведення вакцинації компаніями для своїх співробітників, якщо для цього будуть необхідні умови і вакцина буде зареєстрована в Україні.

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За його словами, до літа вакцина з'явиться на комерційному ринку. При цьому міністр додав, що держава в змозі завезти вакцини для безкоштовної вакцинації.

Портал з базовою інформацією про вакцинацію від COVID-19 запустять наступного тижня, повну і мобільні версії - до кінця лютого, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше на Годині запитань до уряду пише Укрінформ.

"МОЗ запропонував створити окремий інформаційний портал про вакцинацію, там кожен зможе дізнатися про дорожню карту вакцинації, її етапи, організацію процесу, підготовку персоналу та вакцини. Також будуть дашборди зі статистикою про вакцинацію. Перша версія порталу з базовою інформацією буде запущена наступного тижня. Повна версія разом із мобільною до кінця лютого", - розповів Степанов.

Він поінформував, що формування списків та записів на вакцинацію передбачає два підходи. Перший - формування списків через роботодавців, тобто з прив’язкою до місця роботи. Для таких категорій, як медпрацівники, соціальні працівники, військові тощо.

Другий — відкриті записи на вакцинацію для соціальних категорій, які не прив’язані до місця роботи, зокрема для людей похилого віку.

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Відкриті записи на вакцинацію будуть здійснюватися не раніше, ніж за місяць до початку вакцинації для тієї чи іншої категорії громадян.

За словами Степанова, записатися на вакцинацію можна буде через інформаційний портал, вебпортал електронних медичних систем, через сімейного лікаря або контакт-центр.