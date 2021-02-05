В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов
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В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас ще не зареєстровано британський і південноафриканський штами", - сказав чиновник.
При цьому міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих штамів дорого.
"Ми дослідження періодично робимо, але не в такій великій кількості як інші країни", - сказав Степанов.