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В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов

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В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов
В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас ще не зареєстровано британський і південноафриканський штами", - сказав чиновник.

При цьому міністр зазначив, що проводити дослідження для виявлення цих штамів дорого.

"Ми дослідження періодично робимо, але не в такій великій кількості як інші країни", - сказав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зараз немає лабораторії, здатної виявляти штами COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

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Топ коментарі

  • Меркава
    Чем вы собираетесь его выявлять - пальцем?
  • Nick Vasyutin
    Не виявили тому що нічим і нікому. Лабораторії закриті і розграбовані, а вчені, що щось могли вже на пенсії або виїхали за бугор. Єпідеміологічні факультети ліквідовані. За треть століття невпинного дерибану країни скоро залишиться одна випалена земля.(((
  • Сергей Антипов 51ab8969
    В Україні нині проблема зробити звичайний тест на коронавірус, а цей недоумок розповідає про якісь там різні штами...... В Україні поки що не виявили британський і південноафриканський штами COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2582
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