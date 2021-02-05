Запорізька ТЕС працює в штатному режимі. Відключення блоку не вплинуло на енергопостачання регіону, - ДТЕК

Сьогодні, 5 лютого, о 10:49 був відключений енергоблок №1 Запорізької ТЕС через тимчасову несправність системи охолодження блочного трансформатора 1Т.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

У компанії стверджують, що на цей момент станція працює двома блоками (№3 і №4), несе потужність близько 400 МВт. Для відшкодування графіка навантаження енергоблоку №1 енергетики станції оперативно почали пускові роботи на блоці №2

"Відключення блоку не вплинуло на енерго- та водопостачання, як і на роботу ТЕС загалом", - підкреслюють в ДТЕК.

При цьому наголошується, що подібні технологічні порушення - нерідке явище для будь-якої теплової генерації, а особливо в період високого навантаження.

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"Це не є позаштатна ситуація чи аварія. Після того, як енергетики усунуть недоліки в роботі енергоблоку №1, він буде готовий включитися в енергосистему, а поки його навантаження на себе візьме енергоблок №2", - підсумовано в повідомленні.