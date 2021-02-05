Венедіктова представила нового прокурора Одещини Костенка

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника - Сергія Костенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, у п'ятницю генеральна прокурорка Ірина Венедіктова представила колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника - Сергія Костенка. Вона додала, що поставила задачу щодо зміцнення законності і правопорядку в області.

Майже весь трудовий шлях нового керівника обласної прокуратури був пов'язаний з органами прокуратури Одеської області, тому сподіваюся на те, що він забезпечить ефективну та результативну роботу на найважливіших для регіону напрямках", - сказала Венедіктова.

"Прокуратура має посилити координуючу роль правозахисної системи Одещини. Але головне завдання для кожного в нашій інституції - працювати на підвищення довіри людей", - зазначила генпрокурорка.

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