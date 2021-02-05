В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов
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В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторних заражень COVID-19.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході зустрічі, організованої Європейською бізнес асоціацією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Поки зафіксовано близько 600 повторних захворювань", - сказав чиновник.
За словами міністра, повторні випадки реєструються через три-шість місяців після першого зараження.
Степанов також зазначив, що це питання буде враховуватися при проведенні вакцинації для ефективного використання вакцин.