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В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов

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В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов
В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторних заражень COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході зустрічі, організованої Європейською бізнес асоціацією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки зафіксовано близько 600 повторних захворювань", - сказав чиновник.

За словами міністра, повторні випадки реєструються через три-шість місяців після першого зараження.

Степанов також зазначив, що це питання буде враховуватися при проведенні вакцинації для ефективного використання вакцин.

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Топ коментарі

  • Сергей Антипов 51ab8969
    Невже в одного мене не виникло б відчуття жалю якби цього дурника хто-небудь повісив за ногу?
  • Cheba AtWork
    Так нет никакого лечения от короны. Вообще нет. Вот совсем никакого. Врачи в больницах сейчас борются не с вирусом, а только с его последствиями. Собственный иммунитет важен в любом случае.
    80% всей популяции людей пожизненно заражены вирусом человеческого герпеса, болеют им тысячи, умирают от болезни единицы. Так будет и здесь, пройдет 5-10 лет и человечество приспособится к существованию ещё одного возбудителя..А кто не приспособится, тот вымрет, именно так работает эволюция. Пока население Земли растет, пофиг на эпидемии.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Да неужели. А то что тесты дают правдивый результат 50 на 50 даже не учитываем.
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