В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторного зараження коронавірусом, - Степанов

В Україні зареєстровано близько 600 випадків повторних заражень COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході зустрічі, організованої Європейською бізнес асоціацією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Поки зафіксовано близько 600 повторних захворювань", - сказав чиновник.

За словами міністра, повторні випадки реєструються через три-шість місяців після першого зараження.

Степанов також зазначив, що це питання буде враховуватися при проведенні вакцинації для ефективного використання вакцин.

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