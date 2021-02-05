Імпорт струму з Росії збільшився у 2 рази, - нардеп

5 лютого Україна в 2 рази збільшила обсяг імпорту електричної енергії з Росії.

Про це повідомив народний депутат Михайло Бондар.

"Сьогодні імпорт електроенергії з Росії зріс рівно в 2 рази. Ще вчора ми купували у Путіна 1 млн кВт годин, сьогодні — оплатили уже 2 млн кВт", - повідомив нардеп.

Винними відкритті імпорту і зменшенні внутрішнього виробництва Бондар назвав керівництво Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг.

"Чергове досягнення НКРЕКП - молодці, правильним шляхом ідуть. Ще трішки і можна закривали шахти на Заході та Сході України, щоб не заважали тут Путіну", - підсумував Михайлов Бондар.

Нагадаємо, Україна розпочала імпорт електроенергії з Росії 1 лютого 2021 року. Всього з початку місяця було закуплено понад 6 млн кВт годин. Поставки російської електроенергії через Білорусь розпочалися ще в січні 2021 року. Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк під час виступу в Верховній Раді публічно захищав імпорт струму із Росії. Пізніше він пригрозив віяловими відключеннями у випадку заборони російського імпорту.