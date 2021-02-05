Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки, - Лукашенко
Лукашенко висловив упевненість у тому, що якщо не переламати ситуацію в країні, вона підійде до війни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Белта.
"Післявиборчі події показали, що нам серйозніше треба ставитися до навчання нашої молоді, в іншому випадку ми отримаємо дуже великі проблеми в перспективі. Якщо не переламаємо ситуацію, ми підійдемо до війнушки", - заявив Лукашенко.
При цьому він побоюється, що в ситуацію в країні можуть втрутитися і зовнішні гравці.
"Боюся, що в умовах геополітичного розлому ми не зможемо втриматися в рамках внутрішнього роздраю і якоїсь громадянської війни: обов'язково втрутяться інші гравці. Я часто натякаю: дивіться, щоб наша Білорусь не стала полем битви, полем війни, де будуть вирішуватися не наші питання", - додав Лукашенко.
Він також навів як приклад ситуацію в Сирії та Іраку.
"Вибухи гримлять, гинуть люди, а нафту качають", - зазначив він.