Україна і президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою, – Яценюк

Зараз найкращий час для української влади і для президента України – вийти з ініціативою, з відозвою до Європи та світу, як боротися з дезінформацією

Як передає Цензор.НЕТ, про це в під час Київського безпекового форуму заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Яценюк наголосив, що коли сім років тому Росія напала на Україну, вона напала на увесь демократичний світ: "Роками Росія бреше про "зелених чоловічків" у Криму, про те, як відбулося захоплення Донецька і Луганська".

Він підкреслив, що Кремль також втручався у вибори в США і американсько-українські відносини, "коли розпочав масовану кампанію проти президента Сполучених Штатів Байдена".

За словами експрем'єра, мета Росії – підірвати довіру: "У них немає мети просто сформувати свій порядок денний. У них мета – знищити порядок денний для світу і для Європи. Тому в нас немає часу чекати".

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"Потім, коли мізки уже прошиті пропагандистською машиною, можна навіть вибори в Донецьку і Луганську проводити. Зрозуміло, чим вони закінчаться. Це не вибори. Це буде вже вибір, який був вирішений в Кремлі", – наголосив він.

Яценюк вважає, що Україна і український президент мають очолити процес боротьби з дезінформацією та російською пропагандою. Україна має звернутися до ООН, до ОБСЄ "з конкретним планом по боротьбі з пропагандою, дезінформацією, фейками, різними змовами і зловживаннями з боку не засобів масової інформації, а засобів масового інфікування населення".

"Президент Зеленський знає, як працює телебачення. І якщо він розпочне цей процес, в України є всі шанси не просто очолити цю боротьбу, а виграти боротьбу проти дезінформації, брехні і кремлівської російської пропаганди", – наголосив Яценюк.

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