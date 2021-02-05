Росія тестує вакцину "Супутник V" на бюджетниках в окупованому Криму, - Кориневич

Працівникам бюджетних установ в окупованому Криму відкрито погрожують звільненням за відмову робити щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V".

Про це повідомив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначив постпред, на тлі початку імунізації населення російською вакциною від COVID-19 "Супутник V" гостро постала проблема примусу до цієї вакцинації.

"Люди, які працюють у лікарнях, або працівники бюджетної сфери, наприклад, вчителі, просто не мають можливості сказати:"Ні, я не хочу отримувати цю вакцину". Оскільки якщо вони відмовляться від цієї вакцини, їх звільнять. Їхні керівники відкрито їм це кажуть", - заявив Кориневич.

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Водночас підстави відмовлятися від імунізації російською вакциною у жителів Криму викликані, зокрема, недостатньою перевіркою її клінічних даних, підкреслив він. "Крим є місцем, де, перш за все, тестують вакцину, тому що ця вакцина не є протестованою, немає результатів щодо її ефективності або впливу на здоров'я людини", - зазначив Кориневич.