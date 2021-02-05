Нацрада з ТРМ звернулася до суду щодо позбавлення каналу "НАШ" ліцензії, - Герасим'юк

Очільниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк розповіла, що, крім заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і "112 Україна", величезну кількість попереджень за порушення стандартів журналістики отримав і канал "НАШ".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це Герасим'юк заявила в ефірі "Право на владу".

"Телеканал "НАШ", до речі, можна приписати до цього розгляду. Тому що він свого часу теж був за подібні порушення, яких допустив дуже багато, переданий до суду для позбавлення ліцензії", — сказала Герасим’юк.

За її словами, кожен з цих каналів має не один десяток попереджень.

"Минулого року тільки штук шість мав "112", "ZiK" мав п'ять попереджень. По-перше, ми слідуємо закону. В законі прописані процедури, за якими ми діємо. І я ще раз повторюю про недосконалість нинішнього закону, оскільки ми сьогодні ще живемо з вами за законом про ТБ і радіомовлення 1993 року, коли не існував YouTube, коли телефон ще був, як трактор", — наголосила очільниця Нацради з питань теле- і радіомовлення.

Також Ольга Герасим'юк заявила, що на "каналах Медведчука" було абсолютно нівельоване поняття експертної думки.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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