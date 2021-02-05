Інтергал-Буд підтвердив наміри забудувати парк на Жмаченка, 20

Будівельна компанія "Інтергал-Буд", яку звинувачують у незаконній забудові, відхрестилася від оприлюдненого проєкту житлового комплексу по вул. Генерала Жмаченка, 20.

Про це йдеться на сайті компанії.

Відео майбутньої забудови на місці парку, яка нагадує суцільну "китайську стіну", з’явилося на ютуб-каналі архітектурного бюро AB ARCHSENAL. Забудовник визнає що такий проєкт був, декілька років тому, але у своєму ж зверненні називає канал у ютубі "анонімним". Однак згідно з реєстром юридичних осіб, компанія AB ARCHSENAL зареєстрована у 2001 р. та діє досі. А перше ютуб-відео з’явилося 9 місяців тому.

Але своєю заявою "Інтергал-Буд" фактично підтвердив, що вже декілька років намагається забудувати зелену зону на вул. Генерала Жмаченка, 20.

Про що вже декілька років стверджують місцеві жителі.

Тут розташований сосновий ліс та будь-яке будівництво заборонено.

Ділянку орендувала Релігійна громада "Християнська надія", але за спроби почати будівництво договір оренди було розірвано, ділянка повернута громаді та їй надано статус парку. Незважаючи на це, ДАБІ видало дозвіл на будівництво житла під виглядом "реконструкції духовно-благодійного комплексу". Зараз це рішення церква разом з "Інтергал-Буд", який контролює екснардеп Володимир Зубик, намагаються скасувати в Господарському суді м. Києва. Та свої наміри не приховують.

"Містечко добра", як називає сайт "Інтергал-Буду" незаконну забудову, – це п’ять будинків на 27 поверхів. Лише одна черга – 46 тис. кв. м. Це приблизно 750 квартир. Експерти будівельного ринку підтверджують, що такі відеовізуалізації роблять лише на фінальних стадіях проєкту, адже це дуже дорого. Вартість такого 3d-ролику майже на п’ять хвилин – щонайменше 600 тисяч гривень. Релігійна громада таких грошей не має, а архітектурне бюро не буде працювати собі в збиток. Тож сплатити за складну роботу з візуалізації міг "Інтергал-Буд".

На наш запит щодо форми та часу співпраці с ТОВ "Архітектурне бюро "АРХСЕНАЛ" пресслужба "Інтергал-Буд" не відповіла.

А відео на ютуб-каналі бюро вже недоступне, "обмежив автор"